Meteo 15 giorni: gran parte della seconda decade funestata dal MALTEMPO?

Anche questo pomeriggio le mappe a nostra disposizione continuano a confermare un'ondata di maltempo che potrebbe colpire l'Italia alla fine della settimana prossima, soprattutto il nord e gran parte del centro. Se questa evoluzione fosse confermata, arriverebbe un bel carico di pioggia nelle aree che al momento risultano più bisognose, segnatamente al nord-ovest.

Veniamo subito al punto. Questa è l'evoluzione prevista dalla media degli scenari del modello americano valida per domenica 16 ottobre:

Notiamo la traccia di una vasta saccatura, ovvero una figura aperta di bassa pressione, che si impossesserà dell'Europa centro-occidentale. La figura di maltempo verrà alimentata da aria fredda di matrice nord atlantica (frecce blu) che scorrerà sul bordo orientale dell'alta pressione posizionata in pieno oceano.

A complicare le cose, un'altro anticiclone posizionato più ad est che frenerà il moto della saccatura verso levante; insomma, tutto concorre (al momento) per una metà mese perturbata su gran parte della nostra Penisola.

La mappa della probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello americano per lunedi 17 ottobre, mostra quanto segue:

Probabilità di pioggia ELEVATA o MOLTO ELEVATA sarà presente al nord e lungo il Tirreno, fino alla Campania e comprese le aree interne. Più BASSA la probabilità di pioggia al sud, sulla Sicilia e sul medio-basso Adriatico che verranno interessati in un primo tempo da un richiamo di correnti calde nord africane.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a giovedi 20 ottobre, ovvero alla fine della seconda decade mensile, sembra che il maltempo voglia mettere radici sul Mediterraneo:

L'alta pressione dovrebbe restare defilata ad ovest e l'Italia essere interessata da una bassa pressione con ancora occasione per piogge e temporali sparsi, ma in un contesto termico non freddo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località