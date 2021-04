Meteo 15 giorni: alta pressione alla riscossa e clima primaverile

Anticiclone alla riscossa, piogge primaverili decisamente più lontane. Questo sentenziano le mappe a lungo termine: non si vede infatti l'arrivo di alcuna perturbazione atlantica in grado di determinare importanti piogge primaverili che placherebbero la sete del Po.



L'analisi probabilistica prevista per l'intervallo di tempo compreso tra il 10 e il 17 aprile vede l'anticiclone in grado di impossessarsi gradualmente del centro Europa e dell'Italia, come si può vedere da questa mappa che, attraverso una scala di colori, evidenzia dove risulterà più probabile la formazione di un anticiclone potente (>1030hPa):

Capite bene che un anticiclone del genere è una sorta di muro che impedisce ai fronti perturbati atlantici di inserirsi nell'area mediterranea, di conseguenza se osserviamo la mappa relativa alla possibilità di fenomeni nell'area mediterranea, noteremo che il rischio di pioggia risulta molto basso proprio sull'Italia (colore azzurrino 15%):

IN SINTESI il tempo tra sabato 10 e sabato 17 aprile:

sabato 10 e domenica 11 aprile: condizioni di variabilità con possibili brevi rovesci possibili sulle Alpi e la dorsale appenninica nelle ore pomeridiane. Temperature miti.



lunedì 12 aprile e martedì 13 aprile: bel tempo su tutte le regioni con temperature in aumento.



mercoledì 14 e giovedi 15 aprile: soleggiato con temperature in ulteriore aumento, al di sopra delle medie stagionali.



venerdì 16 aprile e sabato 17 aprile: al momento non si prevedono variazioni rilevanti, ma stante la distanza temporale, la previsione è ancora scarsamente attendibile.