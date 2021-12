METEO 10 giorni: si RIANIMA il quadro delle PIOGGE sull'Italia

La fase anticiclonica che ha determinato il brusco stop delle piogge sull'Italia, farà sentire i suoi effetti fino all'inizio della settimana prossima. Le prime deboli precipitazioni al nord e al centro sono attese tra martedi 21 e mercoledi 22 dicembre, anche se si tratterà di poca cosa. Il piatto forte potrebbe arrivare nelle feste di Natale, con piogge maggiormente distribuite su buona parte del territorio nazionale.

La mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nei prossimi 10 giorni, ricordando che fino all'inizio della settimana prossima non pioverà, a parte qualche rovescio localizzato al sud. Vi ricordiamo che i millimetri sono stime puramente indicative e non devono essere prese come oro colato.

Tanta pioggia...anzi, tanta neve, è attesa sull'arco alpino centro-orientale con oltre 110-130mm previsti. Pioverà molto anche sulla Liguria e l'alta Toscana (tra i 50 e i 90mm) e tra il Lazio e la Campania (tra i 50 e i 70mm).

Pioverà in misura minore anche sul resto d'Italia; le aree più secche potrebbero essere la costa marchigiana, abruzzese e il Golfo di Taranto dove potrebbe non piovere affatto.

