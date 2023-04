METEO: 10 domande e 10 risposte per capire che tempo farÃ  veramente durante il PONTE di PASQUA

1 Nella settimana di Pasqua in Italia farà caldo?

No, nella settimana di Pasqua non farà affatto caldo perchè saremo soggetti ad una corrente nord-orientale decisamente fredda per il periodo, che si trascinerà sino a tutto il week-end festivo, Pasquetta compresa. Dunque se ho intenzione di partire non posso pensare di trovare un'estate anticipata in nessuna località.



2 Sino al Venerdì Santo quali saranno le regioni maggiormente coinvolte dall'instabilità?

Le regioni meridionali e in parte quelle del centro, in particolare del versante adriatico, dove non mancheranno a tratti rovesci o anche locali temporali, mentre sulle restanti zone del territorio, a parte qualche modesto disturbo, il tempo rimarrà buono.

3 Come trascorrerà il giorno di Pasqua?

I modelli matematici si dividono:

secondo il modello americano al nord e su Umbria, nord Marche e Toscana non mancheranno brevi rovesci o temporali intermittenti e la giornata sarà dunque poco favorevoli a barbecue o gite fuori porta. Tempo migliore invece procedendo verso sud: su Lazio, sud Marche, Abruzzo e meridione, il tempo sarà clemente e la giornata ideale per ogni attività o svago.

secondo il modello europeo invece, sia pure in un contesto termico un po' fresco la giornata sarà buona per tutta Italia.

A chi credere? Al momento l'opzione instabile per le zone citate del nord e del centro risulta un po' più attendibile, ma la considerazione che si può fare ad una settimana dalla Pasqua è che sicuramente la previsione andrà aggiornata, stante l'incertezza dei due principali centri di calcolo.



4 Come trascorrerà la Pasquetta?

I modelli matematici si dividono:

secondo il modello americano l'instabilità presente al nord e su parte del centro per Pasqua, a Pasquetta si trasferirà su gran parte del centro e del sud, eccezion fatta per l'alta Toscana, con rovesci e temporali sparsi, tempo in miglioramento invece al nord.

secondo il modello europeo invece non ci sarebbero problemi dalle Alpi alla Sicilia con tempo nel complesso discreto, anche se un po' fresco.

A chi credere? Anche in questo caso l'opzione instabile per il centro e il sud risulta un po' più attendibile, ma la considerazione che si può fare ad una settimana dalla Pasqua è che sicuramente la previsione andrà aggiornata, stante l'incertezza dei due principali centri di calcolo.



5 Si risolverà a breve la situazione di siccità al nord-ovest?

No. Non si risolverà affatto, non sono certo questo tipo di disturbi che favoriscono un miglioramento del deficit idrico su queste zone. Ci vorrebbero intense perturbazioni atlantiche o depressioni persistenti per alcuni giorni per colmare il gap, cosa che al momento non si vede.



6 Potrò sciare per Pasqua?

Si. Sulle Alpi ma anche sulle stazioni più alte dell'Appennino le basse temperature, pur in assenza di un innevamento rilevante, consentiranno le ultime sciate.



7 Potrò fare il bagno al mare?

Se non sei freddoloso o sei "come i tedeschi" chi ti potrà fermare? Altrimenti il consiglio è senz'altro quello di evitare a causa di temperature decisamente più basse della norma, specie sul versante adriatico.

8 Dopo le feste di Pasqua è possibile che si verifichino ondate di maltempo?

Si, è possibile, perchè rimarrà aperto un varco sull'Europa occidentale per la penetrazione delle perturbazioni atlantiche ma bisognerà vedere se finalmente, per una volta, queste riusciranno a centrare il bersaglio.

9 Quando arriverà la prima ondata di caldo stagionale?

Al momento non si vede almeno sino alla metà del mese, ma stante la configurazione barica generale che stiamo sperimentando, potrebbe non manifestarsi per gran parte del mese di aprile.



10 Perchè la Pasqua è un periodo così difficile da prevedere?

Perchè ci sono ancora "germi" invernali o tentativi di colpi di coda invernale che rendono la previsione alquanto incerta, perchè i modelli matematici non riescono a "leggere" con sufficiente precisione l'evoluzione anche ad una distanza temporale di soli 3 giorni.