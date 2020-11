Metà settimana con l'ALTA PRESSIONE e clima abbastanza MITE

Ecco l'alta pressione che ci interesserà fino alla giornata di giovedi 26 novembre.

Non avremo un dominio indiscusso del sereno, ma alcuni annuvolamenti correranno sul nostro centro-sud, ma senza determinare precipitazioni rilevanti.

Il quadro termico, dopo la diminuzione avvenuta nel fine settimana a causa delle correnti orientali, tenderà a risalire specie nei valori massimi e si porterà su standard abbastanza gradevoli specie lungo le coste e al sud.

La prima mappa mostra il quadro delle temperature massime previste per domani, martedi 24 novembre, in Italia - si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo:

In Pianura Padana i valori massimi in assenza di nebbia saranno compresi tra 10 e 12°. Tra i 12 e i 14° lungo il versante adriatico, 14-17° lungo il Tirreno e 17-18° sulle Isole e alcune aree del meridione.

Queste invece sono le temperature massime previste in Italia per mercoledi 25 novembre:

Tra 10 e 11° i valori previsti, sempre in assenza di nebbia, in Valpadana; 12-15° in Adriatico, 15-17° sul Tirreno, 16-18° sulle Isole e al meridione.

Situazione meteo LIVE: