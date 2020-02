Mercoledi veloce sfuriata fredda ed instabile sull'Italia; ecco le aree interessate

L'alta pressione che ci sta interessando potrebbe essere "l'ultima fenice" di un inverno davvero inguardabile sotto ogni punto di vista.

Da metà settimana il tempo dovrebbe iniziare a movimentarsi sullo scacchiere mediterraneo ed italico; osservando le mappe a medio a lungo termine non sembrano tornare periodi anticiclonici asfissianti, ma si apprezza un ritrovato movimento delle masse d'aria con una discreta successione di perturbazioni più o meno intense.

La prima della serie sarà ancora "viziata" dall'ingombrante presenza dell'alta pressione in sede iberica; arriverà qualche pioggia, oltre a locali nevicate anche a quote medio-basse, ma il tutto sarà ridotto alla solita sfuriata da nord-ovest che non farà la felicità di tutti.

Ecco la mappa sinottica relativa alle ore centrali della giornata di mercoledi 26 febbraio:

Si nota un apprezzabile calo dei geopotenziali sull'Italia, ma l'ingresso del fronte non sarà ancora ottimale per avere precipitazioni di buona fattura sulla nostra Penisola.

Per fare maggiore chiarezza, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di mercoledi 26 febbraio:

Le aree alpine di confine faranno incetta di neve, specie sull'alta Val d'Aosta; rovesci si attiveranno anche tra il Veneto orientale e il Friuli, nevosi sopra i 500 metri. Qualche precipitazione sarà probabile nelle ore centrali della giornata anche sull'Emilia Romagna, nevosa sopra gli 800-1000 metri; sul resto del nord il tempo sarà asciutto e soleggiato complice i robusti venti di Foehn che soffieranno sulle pianure.

Al centro e al meridione tempo instabile con rischio di rovesci tra il pomeriggio e la serata specie nelle aree interne e adriatiche. Fenomeni meno probabili sull'alto e medio Tirreno, unitamente alla Sardegna orientale.

Quota neve attorno a 600-700 metri sull'Appennino centrale e sul Molise, 800-1000 metri tra la Calabria e la Lucania.

Attenzione anche ai venti forti da nord-ovest con i bacini di ponente in condizioni non ottimali; temperature in incipiente calo specie al nord-est e nelle aree interne dell'Italia centrale.

