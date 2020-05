Mercoledì 27 maggio RIENTRO FRESCO da est sull'Italia

La spinta anticiclonica da ovest non sarà sufficiente a mettere la nostra Penisola sotto il sole e il caldo; ci sembra una buona notizia dopo gli anticipi di canicola che sempre più spesso invadono l'Italia anche in periodi non consoni.

Nella giornata di mercoledi 27 maggio avremo un vero e proprio rientro di aria fresca sullo Stivale, che colpirà soprattutto il versante adriatico e le zone interne dell'Italia centro-meridionale.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri di quota previste per le prime ore di mercoledi 27 maggio, attorno alle 8 del mattino:

Come anticipato, le zone maggiormente esposte saranno le adriatiche, i settori interni e il meridione. Punte di 3-4° alla medesima quota saranno possibili sulla verticale tra le Marche, l'Abruzzo e il Molise.

Piu alte le temperature sulla Sardegna, ma senza esagerare, attorno a 10-11° a 1500 metri.

Queste invece sono le temperature AL SUOLO previste per le prime ore del pomeriggio di mercoledi 27 maggio, attorno alle ore 14:

Possiamo tranquillamente dire che non farà caldo in nessuna regione italiana. Un clima molto fresco aleggerà nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale dove le temperature massime non supereranno i 12-15°.

Lungo il versante adriatico non si dovrebbero superare i 20°; più alte, ma sempre in un contesto gradevole, le temperature sul resto d'Italia fino ad una punta di 27° nelle aree interne della Sardegna e 25° sul Lazio.

