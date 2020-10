MercoledÃ¬ 14 nuova fase di MALTEMPO sull'Italia

Il quadro sinottico atteso per la giornata di mercoledi 14 ottobre non è particolarmente invitante per la nostra Penisola. L'analisi si riferisce alle ore 14 della giornata suddetta, secondo il modello americano:

Le alte pressioni saranno lontane dalla scena europea e mediterranea che resteranno avvolte da diverse situazioni depressionarie.

La depressione che ci interesserà porrà il suo centro in prossimità del Mar Ligure. Una figura depressionaria centrata in questa posizione non può che essere foriera di maltempo su gran parte d'Italia.

Ecco infatti la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di mercoledi 14 ottobre secondo il modello americano:

A parte le estreme regioni meridionali, le regioni del medio Adriatico e forse l'estremo nord-ovest, il resto d'Italia sarà sotto piogge e rovesci. I fenomeni più intensi sembrano al momento ubicati tra la bassa Toscana, l'alto Lazio, l'Umbria occidentale e la Campania.

Da valutare anche la possibilità di nevicate sulle Alpi a quote non elevate per la stagione, attorno a 1500-1600 metri, stante le temperature che si manterranno piuttosto basse per la stagione.

