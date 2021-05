Mentre l'Europa resta al freddo, sulla Russia è già estate!

Mentre l'Europa centrale sta vivendo un periodo caratterizzato da anomalie negative della temperatura, sul resto del pianeta la primavera 2021 è risultata una delle più calde dell'ultimo decennio. Anomalie termiche positive assai pronunciate sono state misurate sulla Russia occidentale, con valori di temperatura praticamente estivi anche nel cuore delle steppe siberiane. Nei prossimi giorni, con il progredire della stagione, la massa di aria calda riuscirà a spingersi ancora più a nord, arrivando perfino a sfiorare le calotte glaciali dell'artico, con valori termici sulla soglia dei 30 gradi.

Un regime depressionario interessa ormai da molti giorni il continente europeo. Venti nord-occidentali freddi ed instabili si portano verso l'Europa centrale, facendo sentire la loro influenza anche sul nostro Paese, per questo motivo le temperature ancora adesso risultano generalmente inferiori alle medie del periodo. La Russia occidentale ricade lungo il lato ascendente della saccatura, sperimentando un crescente rialzo della temperatura a causa della persistente ventilazione meridionale.

Il clima caldo e secco sta favorendo già adesso la propagazione di incendi che divorano ettari di bosco. Si tratta di un problema che negli ultimi anni si è presentato con notevole frequenza, specialmente nelle estati 2019/2020 andarono in fumo diverse migliaia di ettari di vegetazione, con i cosiddetti "incendi zombie" che riescono a sopravvivere sotto terra grazie alla combustione della torba, per poi riemergere in superficie durante il periodo estivo.

Qui di seguito vi scriviamo alcuni record assoluti di caldo per il mese di maggio che sono stati misurati in alcune località della Russia occidentale:

+34°C Ulyanovsk, +33.5 Poretskoe, +32°C Elat'ma, +31.9°C Lukoyanov, +31.7°C Ryaza. Record assoluto mensile per Elabuga con +33.3°C. Anche Mosca è stata sfiorata dal caldo intenso, misurando una temperatura di +30.6°C, solo 4 decimi inferiore al suo record decadale.