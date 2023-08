Medio termine: servirà tempo, ma lentamente usciremo dall'INCUBO del CALDO ATROCE!

Quella che stiamo per affrontare, sarà probabilmente l'ultima ondata di caldo seria di questa stagione estiva. Ovviamente il caldo può tornare anche a settembre, anzi negli ultimi anni settembre si è sempre comportato da mese estivo. Tuttavia, le notti ormai più lunghe e l'inclinazione dei raggi solari non dovrebbero più consentire nuovi exploit del caldo atroce da noi.

Parafrasando una nota canzone..."anche questa ondata di caldo atroce, passerà", ma servirà tempo. Si tratterà di una situazione atmosferica di blocco particolarmente tenace da scardinare; la prima parte della settimana prossima sarà infatti "compromessa", mentre qualcosa inizierà a cambiare a partire dal giorno 25 e forse entro la fine del mese potrebbero entrare in scena temporali più organizzati ed un clima nettamente più fresco ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Ora facciamo parlare le mappe. La prima è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 26 agosto:

Notate come tutto il castello altopressorio sul Mediterraneo dovrebbe essere messo in forse da un ritrovato e liberatorio flusso atlantico, che dall'Europa centrale proverà a dirigersi verso il centro-nord della nostra Penisola. In altre parole, il brutto anticiclone verrà piano piano rispedito a casa sua e sulla nostra Penisola si potrebbe aprire un periodo più fresco e temporalesco.

Anche il quadro delle temperature previste a 1500 metri per il medesimo periodo, sabato 26 agosto, mostra la ritirata del caldo intenso dall'Italia:

L'aria più fresca potrebbe sfruttare la spalla dell'alta pressione delle Azzorre in Atlantico e penetrare poi nel Mediterraneo, scacciando la calura imperante verso sud.

Infine, questa è la mappa della probabilità di precipitazioni a scala italica valida per il medesimo giorno, ovvero sabato 26 agosto. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Incipiente aumento della probabilità di temporali al nord ed in tendenza anche al centro. Ancora in attesa le altre regioni, ma con la calura che diverrà nettamente più sopportabile.

