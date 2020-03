Medio termine: PAUSA ANTICICLONICA all'inizio della seconda decade di marzo, ma NON durerà...

Dopo un inizio marzo all'insegna del maltempo su molte regioni, la seconda decade del mese vedrà una nuova forte accelerazione del getto sull'Europa centro-settentrionale, indotta da un vortice polare in assetto ancora pienamente invernale.

Ciò favorirà l'allungo dell'alta pressione delle Azzorre verso il Mediterraneo, in accordo con il pattern che ha dominato quasi per intero l'inverno appena passato; ecco la mappa prevista dal modello americano per martedi 10 marzo:

Come potete notare, tornerà il getto forsennato alle alte latitudini e l'espansione dell'alta pressione verso la nostra Penisola. Tranne qualche incertezza al sud, il tempo sarà buono su tutta l'Italia, accompagnato da temperature molto miti.

Quanto durerà questa situazione? Come abbiamo già accennato, non avremo più la staticità che ha contraddistinto il periodo invernale che ormai è alle nostre spalle.

Probabilmente, attorno a metà mese, si dovrebbe riaprire il corridoio nord atlantico foriero di perturbazioni. Ecco difatti la mappa estrapolata dal modello americano per sabato 14 marzo:

Il getto tornerà ad ondulare favorendo il ritorno dei fronti da nord-ovest sull'Italia. L'alta pressione verrà nuovamente confinata ad ovest favorendo un tempo simile a quello presente in questi giorni sul nostro Paese.

