Medio termine: nei primi giorni di NOVEMBRE, alta pressione IN RITIRATA dall'Italia

Chi aspetta con ansia l'autunno e l'arrivo delle perturbazioni in Italia dovrà armarsi ancora di pazienza. Dopo aver raggiunto il suo apice, l'alta pressione dovrà necessariamente attenuarsi e questo processo avrà inizio nel prossimo fine settimana. Solo successivamente si potrà sperare nell'ingresso di qualche perturbazione, che le mappe a nostra disposizione collocano per i primi giorni del nuovo mese.

Questa mattina analizzeremo la fase di stanca dell'alta pressione, che dovrebbe collocarsi grossomodo nel periodo dei Santi.

La prima mappa è la media degli scenari del modello europeo valida per la notte tra martedi 1 e mercoledi 2 novembre, quindi tra una settimana esatta:

Notiamo una situazione molto dinamica sul nostro Continente dove avremo un buon fluire di perturbazioni facenti capo al centro motore posto sul nord Atlantico. Il Mediterraneo sarà ancora intaccato dall'alta pressione che tenderà a ritirarsi sempre più verso sud sotto i colpi del flusso occidentale in ingresso.

La media degli scenari del modello americano per il medesimo periodo è praticamente sovrapponibile a quella europea:

Anche il modello di oltre oceano opta per un ritiro dell'alta pressione dal Mediterraneo sotto I colpi di un ritrovato flusso atlantico che porterà in grembo una prima perturbazione in ingresso sul Continente.

In definitiva: fino al termine di ottobre non aspettiamoci cambiamenti; successivamente qualcosa dovrebbe cambiare ad iniziare dalle regioni centro-settentrionali. Noi continueremo a seguire l'evoluzione in base agli aggiornamenti dei modelli; continuate quindi a seguirci.

