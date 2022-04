Medio termine: la PIOGGIA davanti a noi...riusciremo questa volta a PRENDERLA?

La pioggia, quella che tanto serve alle campagne del nord Italia; la meteora indubbiamente più invocata dagli abitanti del nord-ovest, è li, davanti a noi. Il problema è dato dalla distanza temporale ancora troppo impervia, che rischia per l'ennesima volta di far saltare il banco, con l'eterna complicità dell'alta pressione.

Se ci voltiamo a guardare tutte le promesse fatte dai modelli nel recente passato...promesse di innaffiate o sblocchi perturbati atlantici mai avvenuti, ci si chiede a voce ancor piu alta se questa sarà la volta buona!

I tentativi a medio e lungo termine ci sono...ed anche fruttuosi. La prima mappa è lo scenario ufficiale del modello americano valido per venerdi 22 aprile:

Questa sarebbe davvero una bella innaffiata per le nostre regioni settentrionali. Non si risolverebbero i problemi di colpo, ma potrebbe essere un ottimo inizio.

Anche molti scenari alternativi, sempre del modello americano, mostrano dopo il 20 aprile scenari davvero interessanti per bagnare per bene la nostra Penisola; questo è solo un esempio valido per giovedi 21 aprile:

Se poi ci si allontana dalla galassia americana, anche il modello europeo nella sua media valida per giovedi 21 aprile, mostra in sostanza la stessa cosa, ovvero un quadro sinottico favorevole alle piogge su buona parte d'Italia, ma segnatamente al centro e al nord;

Beh, il nostro dovere di segnalare questa possibilità lo abbiamo fatto; ora sta alla natura (per una volta) darci una mano, per rendere finalmente realizzabili queste proiezioni; ce ne sarebbe davvero bisogno!

