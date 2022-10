Medio termine: inizio settimana prossima sotto un POTENTE ANTICICLONE?

In questo periodo si dovrebbe parlare di pioggia e perturbazioni atlantiche in serie. Invece, dopo l'intermezzo perturbato al centro-sud dei prossimi due giorni, ci troveremo tra le braccia dell'ennesimo ed inutile anticiclone che almeno all'inizio della prossima settimana spodesterà l'autunno dall'Italia in favore di un clima tardo estivo. Un nuovo pugno nello stomaco per tutte quelle regioni che da molto tempo aspettano la pioggia e che hanno avuto solo palliativi nel corso delle ultime settimane.

L'evoluzione successiva è ancora costellata di molti dubbi ed incertezze, mentre la previsione per l'inizio della settimana prossima è ormai molto probabile.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dalla media degli scenari del modello americano nella notte tra lunedi 17 e martedi 18 ottobre:

Le piogge che tanto servirebbero al nostro Paese specie alle regioni settentrionali, se ne andranno ben lontane, in direzione del Vicino Atlantico. Questa mossa delle correnti non darà scampo alla nostra Penisola, che si ritroverà invischiata tra le maglie del solito anticiclone. Niente pioggie quindi, solo caldo anomalo, siccità, smog e nebbia!

Il modello europeo, nella sua media e per il medesimo lasso temporale, è ancora più critico:

Il modello nostrano pone 1030mb in corrispondenza dell'Italia...un valore pressorio che non merita ulteriori commenti.

Come anticipato poco sopra, il seguito della storia è ancora molto confuso anche se, fortunatamente, l'anticiclone non dovrebbe mettere radici sull'Italia. Ne riparleremo.

