Medio termine: FREDDO o ANTICICLONE?

Sembra ormai assodata la "frustata" di aria fredda che dovrebbe gungere sull'Italia tra domenica 9 e lunedi 10 gennaio (si leggano qui tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-e-neve-in-arrivo-sull-italia-vi-diciamo-dove-e-quando/92728/)

La cosa non chiara è l'evoluzione che potrebbe seguire il tempo successivamente, attorno alla metà del mese. I due modelli più performanti della rete, il modello americano ed europeo, da alcuni giorni non hanno le idee chiare ed anche questa mattina "litigano" sulla possibile evoluzione futura.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dallo scenario ufficiale del modello americano per giovedi 13 gennaio. Si tratta delle temperature previste a 1500 metri:

Secondo il modello di oltre oceano, l'alta pressione potrebbe puntare il suo naso verso nord, in direzione del Baltico e della Scandinava. Questa manovra permetterebbe all'aria fredda di scorrere sul bordo meridionale della figura stabilizzante, interessando anche l'Italia con un cospicuo calo termico e neve a bassa quota.

Il modello europeo invece non ci sta. Ecco cosa prevede come temperature a 1500 metri per la giornata medesima, ovvero giovedi 13 gennaio:

Notiamo un anticiclone decisamente più grasso e spanciato verso il Mediterraneo, con poche velleità di salire verso le alte latitudini. E' palese che con questa situazione, il freddo non potrebbe raggiungere l'Italia, ma resterebbe bloccato al palo sull'Europa orientale.

Chi avrà ragione? Al momento è difficile dirlo. Per adesso diamo 40% all'ipotesi fredda e 60% a quella anticiclonica, dato che anche il modello canadese la contempla. Vedremo nei prossimi giorni come si modificheranno tali percentuali, continuate quindi a seguirci!

