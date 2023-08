Medio termine ESPLOSIVO? Arriveranno altri DISASTRI? L'autunno alzerà la voce?

La foto è di Francesco Gennari:

L'inizio della settimana prossima sarà contraddistinto da un rebus modellistico. Per il momento non c'è collimazione tra i principali centri di calcolo, anche se sia il modello americano che canadese sono uniti verso una probabile situazione di BLOCCO che potrebbe portare piogge pesanti sul nord-ovest e forse sulla Sardegna e l'alto Tirreno.

Vediamo subito il quadro barico atteso in Italia nelle ore centrali di martedi 5 settembre secondo il modello americano:

Si parlava di "spina nel fianco" offerta da una vasta depressione in sede iberica che all'inizio della settimana prossima potrebbe mettere l'Italia sotto un ventaglio di correnti sciroccali (freccia bianca). Tali correnti, umidificandosi sul mare, potrebbero dare origine a piogge e temporali piuttosto pesanti nel sud della Francia ed in tendenza anche sulle nostre regioni nord-occidentali e forse in Sardegna e sull'alto Tirreno.

Il modello americano risulta pienamente spalleggiato dal modello canadese che opta per la stessa dinamica, mentre il modello europeo prevede una situazione completamente diversa.

Le mappe della probabilità di pioggia imbastite questa mattina dal modello americano sono molto eloquenti per l'inizio della settimana prossima. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Iniziamo con la mappa riferita a lunedi 4 settembre:

Si notano le piogge che busseranno alla porta italica da ovest. Le probabilità maggiori di avere fenomeni anche intensi sarà relegata alle Alpi occidentali, mentre sul nord-ovest e la Sardegna la medesima probabilità viene al momento giudicata media.

Osserviamo adesso la mappa della probabilità di pioggia esattamente 24 ore dopo, ovvero nella giornata di martedi 5 settembre:

Si nota un avanzamento dei fenomeni verso levante. Sul settore di nord-ovest e l'alto-medio Tirreno la probabilità di eventi anche intensi diverrà medio-alta, mentre le Alpi occidentali seguiteranno ad avere una probabilità elevata.

In altre parole, il modello americano di concerto con il canadese, optano per la lenta avanzata della depressione ed i relativi fenomeni verso levante. Per ora la probabilità di questa situazione è valutata attorno al 45-50%, stante la non collimazione di altre mappe. Nei prossimi giorni vedremo se aumentare o diminuire questa percentuale. Continuate quindi a seguirci!

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/torner-il-caldo-nel-fine-settimana-si-ma-/98502/