Medio termine: chi riceverÃ  piÃ¹ PIOGGIA nei prossimi 7 giorni?

Su alcune regioni italiane non piove seriamente da mesi. Si scruta il cielo nella speranza che possa concedere un po' d'acqua in un mese di aprile che potrebbe passare agli annali come il più secco dell'ultima storia recente.

I piovaschi che saltuariamente cadono su limitate aree dello Stivale non risolvono il problema idrico di fondo che si sta trascinando dallo scorso autunno, quando di pioggia ne era caduta fin troppa!

Il clima italico ormai è questo: lunghi periodi siccitosi alternati a fasi piovose molto intense e di breve durata che finiscono per creare ulteriori danni all'ambiente piuttosto che benefici.

Pioverà nei prossimi sette giorni in Italia? Fino a qualche giorno fa sembrava che la situazione dovesse sbloccarsi a favore di una terza decade più bagnata. Adesso le mappe, come al solito, stanno tirando la cinghia e su alcune regioni nei prossimi sette giorni potrebbe non piovere affatto.

Ecco la mappa degli accumuli piovosi previsti in Italia secondo il modello americano fino a mercoledi 22 aprile, ovvero tra una settimana esatta. Vi consigliamo di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo e soprattutto di considerare gli accumuli segnati come puramente indicativi e non come una previsione del parametro meteorologico in oggetto:

Dove potrebbe NON PIOVERE? Sul Friuli, il Veneto orientale, la Liguria, buona parte del versante tirrenico, sulla Sicilia e sulle estreme regioni meridionali.

Potrebbe invece PIOVERE sulle Alpi, con un massimo di 20-30mm sulla parte occidentale, lungo il versante adriatico e nelle aree interne appenniniche (tra 10 e 20mm) e sulla Sardegna centro-settentrionale dove sono attesi una quindicina di millimetri.

Le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI