Medio termine: BEL TEMPO fino alla metà della settimana prossima, poi...

Nei prossimi giorni le condizioni atmosferiche previste sull'Italia saranno caratterizzate dalla presenza di un vistoso anticiclone accompagnato da temperature superiori alle medie stagionali. Un po' di instabilità sopravviverà segnatamente sulle regioni del Mezzogiorno, dove ci aspettiamo qualche temporale segnatamente sulla Sardegna tra domani, giovedì 10 e venerdì 11 settembre. A cavallo tra il weekend e l'esordio della prossima settimana, ci aspettiamo il rinforzo di una figura di alta pressione accompagnata da temperature particolarmente elevate, la potremo definire come l'estate settembrina, anche se in questo contesto le temperature risulteranno ancora superiori alle medie, con scarti particolarmente elevati nelle zone interne.



Poi cosa succederà?



L'ipotesi suggerita quest'oggi dal modello americano GFS ed in parte anche dai modelli europei, mostrano lo sprofondamento di una nuova circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale, con un cambiamento del tempo che si preannuncia special modo per le regioni settentrionali ed il versante tirrenico dalla seconda metà del mese. Inutile dire che con questo tipo di circolazione, le regioni esposte ai flussi meridionali potrebbero sperimentare precipitazioni molto elevate. Ecco l'analisi in quota del modello americano riferita a martedì 15 settembre:

Come detto tale evoluzione viene quest'oggi suggerita anche dalla previsione del modello europeo UKMO, anch'esso infatti mostra l'ipotesi di una presenza depressionaria sull'ovest del continente nella giornata di martedì 15, pronta a macinare chilometri verso l'Europa centrale ed il Mediterraneo: