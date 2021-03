Medio termine: a partire da DOMENICA potrebbe succedere di tutto...

La primavera ci mostrerà un volto più dinamico e variabile nei prossimi giorni, per poi sfociare probabilmente nel FREDDO nell'arco della settimana prossima.

Da giovedi 11 a domenica 14 marzo verremo interessati da veloci correnti atlantiche con al loro interno corpi nuvolosi altrettanto rapidi. Il primo della serie porterà qualche pioggia tra il nord-est e il centro nella giornata di venerdi, mentre una seconda perturbazione leggermente più incisiva, ci interesserà domenica 14 marzo. La vediamo schematizzata in questa mappa estrapolata dal modello americano per la giornata festiva:

In evidenza il fronte freddo che taglierà come una lama nel burro il settore centro-settentrionale italico. C'è da dire che non tutti i modelli sono concordi su questa dinamica, anche se l'elaborato americano pare deciso nella conferma.

Notate i rovesci al nord, sulla Sardegna e il Tirreno. La neve sull'Appennino centro-settentrionale sopra i 1400 metri e sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri...il tutto accompagnato da una forte ventilazione mediamente occidentale.

Nel corso della settimana prossima le correnti ruoteranno prima da nord e poi da est sul'Italia, accompagnando un graduale calo delle temperature ad iniziare dai settori orientali.

Tra lunedi 15 e martedi 16 marzo le correnti portanti saranno da nord o nord-ovest stante la vistosa rimonta dell'alta pressione sull'Europa occidentale. La seconda mappa mostra le temperarture a 1500 metri previste in Europa nelle ore centrali di martedi 16 marzo:

Quando le correnti arrivano tra nord e nord-ovest non sono mai freddissime. Inoltre l'arco alpino schermerà il settore occidentale italico dove non farà freddo, mentre un primo calo termico riguarderà le regioni adriatiche e il meridione con qualche nevicata in Appennino.

Successivamente, l'alta pressione si coricherà sui meridiani settentrionali dell'Europa. Questa mossa determinerà la rotazione delle correnti da nord ad est a partire dalla giornata di mercoledi 17, ma con i massimi effetti giovedi 18 marzo:

Se il tutto venisse confermato, arriverebbe il FREDDO sull'Italia ed in qualche caso anche la NEVE a BASSA QUOTA su diverse regioni della nostra Penisola.

Le probabilità di "successo" di questa dinamica stanno aumentando; al momento sono valutate attorno al 45-50%. Nei prossimi giorni vedremo se incrementare o diminuire questa percentuale.

