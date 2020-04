Medio-lungo termine, si va verso la PIOGGIA? Chiediamolo agli "SPAGHETTI"...

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compresa ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Cosa notiamo? Dopo le piogge degli ultimi due giorni tornerà una breve stasi precipitativa con temperature in aumento: in altre parole, tornerà un po' di alta pressione.

A seguire saranno probabili altre piogge in un contesto termico abbastanza mite. In altre parole, si potrebbe riaprire il flusso atlantico che sarà garanzia di PIOGGIA per buona parte delle regioni settentrionali.

Il secondo grafico si riferisce alla città di ROMA:

Il tempo sulla Capitale non si stabilizzerà nei prossimi 2-3 giorni, quando saranno probabili ulteriori precipitazioni in un contesto termico complessivamente in media.

A seguire, dopo una breve stasi precipitativa tra il prossimo week-end e l'inizio della settimana prossima, sono previste nuove piogge ad inizio maggio sotto un contesto termico lievemente sopramedia.

L'ultimo diagramma si riferisce alla città di BARI:

Nei prossimi tre giorni sono attese piogge di un certo peso sulla città pugliese, accompagnate da temperature in media o poco al di sotto.

Una breve stasi dovrebbe intervenire tra il week-end e l'inizio della settimana prossima, seguita da nuove piogge che potrebbero intervenire nei primi giorni di maggio sotto l'egita di temperature lievemente sopramedia.

Se volete delucidazioni sul tempo di altre città italiane, cliccate qui: www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/