Medio-lungo termine: il FARDELLO dell'alta pressione quanto durerà?

Non bastava la prima decade di ottobre quasi completamente mangiata dall'alta pressione. Salvo qualche pausa (nemmeno per tutte le regioni), il mostro anticiclonico africano è pronto a fagocitare anche la seconda decade, dopo un inizio più bagnato, ma solo per alcune regioni.

La fase di massima espansione dell'alta pressione è individuabile dai modelli tra lunedi 17 e mercoledi 19 ottobre. In questo frangente non saranno esclusi "record di caldo ottobrini" specie al centro e al nord (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/l-estate-ad-ottobre-inizio-settimana-prossima-con-26-27-a-portata-di-mano-su-alcune-regioni/95170/)

Nella seconda parte della settimana prossima, il pallone anticiclonico inizierà a sgonfiarsi, ma per avere i primi effetti in termini di fenomeni sull'Italia bisognerà probabilmente aspettare il penultimo week-end di ottobre.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 20 ottobre:

Rispetto all'inizio della settimana notiamo un progresso, con un primo parziale calo dei geopotenziali ed un iniziale ritiro dell'anticiclone verso sud. La situazione resterà ancora compromessa sul fronte delle piogge e dell'autunno, oltre che sul fronte delle temperature.

Qualcosa di più concreto è contemplato oggi dalla mappe per il week-end del 22-23 ottobre. Ecco la media degli scenari del modello europeo valida per domenica 23 ottobre:

Notiamo finalmente un quasi completo "piallamento" della rimonta africana ad opera delle correnti occidentali che dovrebbero introdurre le prime piogge a partire dal nord e dal centro. Si spera successivamente che la natura la smetta di proporci alte pressioni mostruose: molte regioni della nostra Penisola attendono ancora la pioggia e non ulteriori ed inutili periodi stabili!

