Medio e lungo termine: MALTEMPO fino a quando?

C'è speranza per un'inversione di tendenza del tempo e l'arrivo di un po' di stabilità sull'Italia? Se analizziamo le mappe per i prossimi 10 giorni sembra trattarsi di un'eventualità abbastanza improbabile.

In altre parole, ancora non muta il quadro barico su larga scala, con un anticiclone delle Azzorre che starà di quinta sul vicino Atlantico, senza intervenire sulla scena italiana o mediterranea. Per non parlare del temuto anticiclone africano che per il momento paura non fa.

Cosa potrebbe succedere in breve? Abbiamo preparato due mappe. La prima è estratta dal modello europeo e mostra la situazione attesa per il 25 di maggio:

Ecco l'alta pressione delle Azzorre che continuerà a stazionare pigramente sull'arcipelago omonimo, puntando di tanto in tanto il suo naso verso nord-est. In questo modo farà scendere aria fredda a rialimentare la grossa voragine barica presente sul Mediterraneo e l'Italia.

Il tempo, di conseguenza, non si stabilizzerà almeno fino al 25 del mese in corso, promuovendo altre fasi instabili da nord a sud, in un contesto assolutamente non caldo.

Il modello americano per il medesimo giorno, ovvero giovedi 25 maggio, è praticamente sovrapponibile al collega europeo:

MORALE: fino al 25 maggio niente stabilità sull'Italia, oltre è difficile andare. Vedremo se con l'inizio di giugno qualcosa riuscirà a cambiare.

