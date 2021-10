MEDICANE in azione all'estremo sud ma ben presto le piogge atlantiche toccheranno tutto il Paese

Purtroppo l'ondata di maltempo per il sud Italia non può ancora essere dichiarata conclusa. Proprio in queste ore, perfettamentre visibile dalle immagini satellitari, si sta sviluppando una insidiosa depressione dalle caratteristiche tropicali. Si tratta di un "MEDICANE", letteralmente un uragano mediterraneo, cioè una depressione che trae la propria forza dalle acque ancora calde del Mediterraneo. Nuove, intense precipitazioni colpiranno ancora le coste della Sicilia orientale e della Calabria jonica tra la prossima notte e la giornata di domani. In questa sede non sono previste quantità di pioggia particolarmente eclatanti ma le nuove precipitazioni cadranno su un terreno già saturo d'acqua e potrebbero provocare nuovi danni.

Ecco l'immagine satellitare di questo pomeriggio sull'Italia, in cui è perfettamente visibile l'occhio della tempesta in sviluppo sul mar Jonio a due passi dalla Sicilia:

Circolazione dei venti al suolo attorno ad un evidente occhio nella serata di venerdì 29 ottobre:

Nel frattempo volgendo lo sguardo su ampia scala europea, ottobre si congederà con lo sviluppo di un nuovo vortice bassa pressione che andrà collocando il proprio perno sull'oceano Atlantico settentrionale, fino a ridosso del Regno Unito. Una perturbazione più organizzata si svilupperà sull'ovest Europa, coinvolgendo anche il nostro Paese a cavallo tra domenica 31 e lunedì primo novembre.

Essendo un corpo nuvoloso di provenienza occidentale, le regioni più esposte saranno quelle del nord, nonché i versanti del medio e alto Tirreno, con precipitazioni anche consistenti soprattutto nella notte tra domenica e lunedì. Per questi settori il weekend di Halloween trascorrerà bagnato. Analisi in quota del modello americano riferita a lunedì primo novembre:

A cavallo tra la fine di ottobre e l'esordio di novembre ci aspettiamo finalmente una pausa del maltempo al sud. Queste regioni potranno finalmente tirare un po' il fiato, con qualche giornata di sole e tempo asciutto.