Massima allerta per il potente uragano Delta in Messico, in arrivo sullo Yucatan

E' massima allerta in Messico per l'arrivo di un potente uragano di categoria 4 che si sta avvicinando minacciosamente alla zona dello Yucatan.



L'uragano, battezzato con nome "Delta", farà nelle prossime ore landfall sulla penisola dello Yucatan, con venti stimati fra i 150 e 240 chilometri orari e onde alte 6 metri. La sua velocità è di 26 chilometri all'ora ed ora sta puntando verso Cancun, città famosa per le sue spiagge.



Lo stato messicano di Quintana Roo nel Messico caraibico è in "allarme rosso": evacuate decine di migliaia di abitanti e di turisti in vista dell'imminente impatto dell'uragano che si teme possa generare danni ingenti.



Il presidente del Messico ha annunciato l'attivazione del piano di emergenza e la mobilitazione di 5.000 militari delle forze armate nel sud-est del Paese. Delta è considerato l`uragano più pericoloso degli ultimi anni.



Dove aver colpito la penisola dello Yucatan, l'uragano proseguirà la sua corsa nel Golfo del Messico, effettuando un nuovo landfall verso il fine settimana sulle coste dello stato americano del Louisiana, probabilmente poco ad est di New Orleans. Nei prossimi giorni si conoscerà con più esattezza la traiettoria.