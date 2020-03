MARZO seguiterà a mantenersi a tratti BURRASCOSO?

Marzo pazzerello. Arrivano ulteriori conferme su quanto dobbiamo aspettarci sia per la restante parte di questa prima decade del mese, sia per la seconda. E' finito il grande dominio degli anticicloni, è finita la grande performance del vortice polare, comincia invece la fase degli scambi meridiani di calore con botte di freddo, alternate a momenti anticiclonici in grado di catapultarci in piena primavera.



Vediamo allora la sequenza delle tre fasi principali che ci aspettiamo da qui al 20 marzo. La prima mostra una situazione con alta attendibilità, perché si prevede per sabato 7 marzo con netta convergenza da parte di quasi tutti i modelli. Si nota l'affondo di una saccatura molto decisa sul Mediterraneo centrale con annessa depressione e conseguenze piovose e nevose su molte regioni:

Ecco poi l'intervallo stabile che potrebbe intervenire intorno a mercoledì 11 e persistere sino a sabato 14 con tempo buono, netto rialzo termico e clima assolutamente primaverile. L'attendibilità qui è media: 55%

La temporanea accelerazione della corrente a getto alle alte latitudini (come si vede chiaramente nell'immagine qui sopra) sarà seguita da domenica 15 in poi, con discreta probabilità da un'altra brusca frenata, che coinciderà con un altro affondo perturbato lungo i meridiani che porterebbe un nuovo calo termico, molto vento e alcune precipitazioni, difficilmente localizzabili ora vista la distanza temporale e l'incertezza circa il reale posizionamento della saccatura:

L'attendibilità di questa configurazione barica prevista per domenica 15 o lunedì 16 marzo è chiaramente medio-bassa: 35-40%, ma rispecchia un comportamento tipico del mese e pertanto, essendo comparsa tra le emissioni, merita assoluta considerazione. Aggiornatevi!