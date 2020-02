Marzo porta tempo più movimentato; ecco cosa dobbiamo aspettarci

Almeno in parte, il tempo previsto nei prossimi giorni acquisterà un po' di dinamicità; gli scenari di persistente anticiclone lasciano spazio a situazioni depressionarie che saranno figlie di un vortice polare sempre piuttosto compatto ma maggiormente propenso a generare delle ondulazioni della corrente a getto in grado di propagare i loro effetti alle latitudini meridionali d'Europa. I modelli mettono in luce un ribasso del fronte polare associato al passaggio di alcune rapide perturbazioni che avranno effetti soprattutto sul tempo previsto sull'arco alpino e sulle regioni del versante tirrenico.

La prossima perturbazione è attesa tra sabato e domenica, con nevicate ancora per la Valle d'Aosta e annuvolamenti lungo i versanti tirrenici. Ecco la previsione della pioggia riferita al pomeriggio di domenica:

Una più importante perturbazione potrebbe interessare il Mediterraneo centrale tra lunedì e martedì prossimo. Le precipitazioni in questo caso potrebbero risultare più organizzate anche lungo i versanti tirrenici. Ecco la previsione del modello americano riferita a lunedì 2 marzo, dove osserviamo lo sviluppo di una importante ciclogenesi che si sviluppa proprio nei mari prospicenti il nostro Paese:

L'andamento generale delle temperatura risulterà altalenante, ma in linea generale i valori termici saranno più vicini alle medie del periodo, mentre tenderanno a smussarsi gli estremi termici positivi.

Nel lungo termine Il vortice polare continuerà a rimanere sorprendentemente compatto, a livello sinottico generale non vengono quindi previste sostanziali novità, con intense depressioni che ancora scandiranno i ritmi del tempo atmosferico alle latitudini settentrionali.

Tuttavia un primo segnale di primavera, con una maggiore dinamicità delle figure bariche sul Mediterraneo, si farà vedere nella prima decade di marzo.