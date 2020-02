Marzo esordirà con un'intensa PERTURBAZIONE?

La primavera meteorologica ci presenterà il suo biglietto da visita con un'intensa perturbazione sull'Italia? E' probabile, ma serve ancora cautela.

I due modelli più importanti della rete questa mattina sono complessivamente concordi nel vedere un corposo fronte perturbato interessare praticamente tutta l'Italia all'inizio della settimana prossima.

L'eccessiva irruenza della corrente a getto connessa ad un vortice polare ancora in salute ci impone però molta cautela; basterebbe una piccola acceletara del getto per avere la solita scodata veloce senza alcun costrutto in termini piovosi e nevosi sulla nostra Penisola.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella notte tra lunedi 2 e martedi 3 marzo secondo il MODELLO EUROPEO:

La perturbazione avrà matrice nord atlantica; l'alta pressione presente sull'Iberia potrebbe ritirarsi ad ovest e consentire un ingresso deciso del fronte sull'Italia.

Il modello nostrano mostra la formazione di una depressione sul Golfo Ligure che metterebbe quasi tutto il nord e gran parte del centro sotto la pioggia, con nevicate sui rilievi a quote medio-basse (comunque da valutare).

La medesima depressione si sposterebbe poi verso il centro ed infine al meridione, trascinando dietro di sè i fenomeni che potrebbero essere anche di una certa intensità.

Il modello americano per il medesimo lasso temporale, ovvero la notte tra lunedi 2 e martedi 3 marzo, mostra a grandi linea lo stesso scenario:

Tempo perturbato con piogge anche intense e neve sui rilievi al nord e su gran parte del centro, specie il lato tirrenico e la Sardegna. A seguire lo spostamento della depressione verso levante garantirebbe il coinvolgimento anche del versante adriatico e del meridione con una buona dose di fenomeni.

Insomma, sarebbe una ghiotta occasione per tutta l'Italia di incamerare un po' di pioggia e neve (sui rilievi) dopo un inverno che si è rivelato l'ombra di se stesso.

Serve però ancora tempo per poter sciogliere la "prognosi"; al momento il passaggio (in questi termini) viene giudicato attendibile al 45-50%, stante la scadenza previsionale ancora impervia.

Nei prossimi giorni vedremo se alzare i abbassare questa percentuale.

