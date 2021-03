Marzo 2021 migra verso scenari di tempo FREDDO ed INSTABILE

Nel fine settimana ormai imminente le condizioni atmosferiche sull'Italia tornano a farsi più movimentate, infatti le correnti instabili provenienti dall'oceano Atlantico saranno accompagnate dal passaggio di veloci perturbazioni che colpiranno soprattutto i paesi oltralpe ma con la parte più meridionale riusciranno a spingersi anche verso il Mediterraneo. Si tratta di correnti piuttosto veloci, la perturbazione più importante attraverserà il nostro Paese a cavallo tra la serata di sabato 13 e la giornata di domenica 14 marzo, con tempo instabile soprattutto per il centro ed il sud Italia. Saranno possibili anche alcuni temporali. Ecco la probabilità di PIOGGIA attesa sullo stivale tra domenica 14 e lunedì 15:



Nel weekend oltre alle nubi ed alle occasionali precipitazioni che colpiranno soprattutto la fascia alpina e le regioni del versante adriatico, il nostro Paese nel fin settimana dovrà fare i conti anche con il VENTO, generalmente di Libeccio e Maestrale, con rinforzi sulla fascia tirrenica.

Un importante cambiamento del tempo è atteso sull'Europa a partire dalla prossima settimana, quando le correnti occidentali che in questo momento stanno sferzando il nostro continente si attenueranno, lasciando il posto ad una nuova circolazione d'aria fredda proveniente dalle latitudini settentrionali. Ne conseguirà un raffreddamento della temperatura in grado non solo di farsi sentire al di là delle Alpi ma di propagare la sua influenza fino ai paesi del Mediterraneo, inclusa l'Italia.

Media Ensemble del modello europeo per mercoledì 17, in cui si evince chiaramente la presenza del blocco anticiclonico sull'oceno Atlantico, contrapposto ad una discesa fredda sull'Europa meridionale:

La diminuzione più sensibile della temperatura si farà sentire lunedì e martedì ad iniziare dalle regioni settentrionali. Con lo sviluppo di un blocco anticiclonico sull'ovest Europa, il freddo potrebbe riuscire a propagarsi anche verso la Francia, la Spagna ed in parte verso le regioni del centro-sud nella seconda metà della prossima settimana, dando luogo ad una ciclogenesi a carattere freddo con possibilità di NEVE a bassa quota al nord tra venerdì 19 e sabato 20 (da confermare).