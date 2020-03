Martedi moderata instabilità sull'Italia con qualche NEVICATA anche a bassa quota

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di martedi 31 marzo:

L'aria fredda in arrivo da nord-est tenderà temporaneamente a confluire con aria più temperata di matrice mediterranea. Ciò dovrebbe accendere qualche precipitazione qua e la in Italia con la quota neve in deciso calo rispetto alla giornata odierna.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di martedi 31 marzo:

L'aria fredda tenderà ad irrompere segnatamente al nord e al centro (frecce blu), mentre il meridione verrà interessato successivamente.

Al nord qualche nevicata sopra i 400-500 metri sarà probabile in mattinata lungo la fascia prealpina e sull'Emilia Romagna. Al di sotto di tale quota avremo rovesci sparsi in graduale attenuazione già prima di mezzogiorno. Nel pomeriggio i fenomeni al nord dovrebbero cessare a parte qualche residuo sulla Romagna e sulle Alpi.

Il tempo sarà instabile ovviamente anche sul resto d'Italia con piogge alternate a pause asciutte anche prolungate.

La neve si farà vedere sull'Appennino settentrionale e poi centrale sopra i 500-600 metri. Più alta la quota neve al meridione e sulle Isole, oltre i 1200-1300 metri.

Come anticipato, tra il pomeriggio e la serata avremo una concentrazione dei fenomeni su parte del centro e soprattutto al meridione, mentre al nord la situazione dovrebbe migliorare.

Temperature in calo anche sensibile al nord e al centro sotto l'impeto di venti intensi da nord-est, stazionaria su valori miti al meridione dove campeggeranno ancora correnti miti sud-occidentali.

