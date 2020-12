Martedi e mercoledi MALTEMPO sull'Italia

Ecco il canale depressionario che sta interessando la nostra Penisola da diversi giorni. La mappa è incentrata per il primo pomeriggio di martedi 8 dicembre:

L'Europa sarà abbracciata da una grossa depressione ad occhiale: il minimo principale sarà sulla Scozia, mentre una depressione secondaria si scaverà in sede italica, tra il nord e il centro del nostro Paese.

Le condizioni del tempo non potranno che essere perturbate su gran parte dell'Italia, con concreto rischio di nevicate anche a bassa quota sulle regioni settentrionali.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di martedi 8 dicembre.

Come potete vedere, quasi tutta la nostra Penisola sarà sotto la pioggia. Precipitazioni molto intense anche a carattere di rovescio o temporale si presenteranno lungo le regioni del versante tirrenico, in particolare sul Lazio.

La neve si farà vedere al nord al di sopra dei 400-600 metri in media. Non si esclude che nei rovesci più forti la neve possa cadere anche più in basso.

Le uniche regioni che si salveranno da questo abbraccio piovoso saranno l'estremo nord-ovest, il medio-basso Adriatico e le estreme regioni meridionali.

La seconda mappa mostra le precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di mercoledi 9 dicembre:

Ancora tempo instabile sull'Italia, anche se l'estensione delle piogge sembra essere più ridotta rispetto alla giornata precedente.

La neve si farà vedere ancora al nord sopra i 400-600 metri; 800-1000 metri sull'Appennino settentrionale. Rovesci sul Tirreno e la Sicilia; ancora scarsi i fenomeni sul medio-basso Adriatico, la Sardegna orientale e parte delle regioni estreme.

Ventoso e freddo al centro e al nord, più mite al sud e sulle Isole.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località