MARTEDI' con MALTEMPO e pericolosi venti di BURRASCA su alcune regioni

Un forte peggioramento del tempo è in arrivo sull'Italia ad opera di correnti più fredde di origine artica, le quali proprio in queste ore stanno invadendo il Tirreno e l'Adriatico settentrionale (leggi qui l'approfondimento). L'apice del maltempo è previsto tra stasera e martedì, momento in cui si attiveranno venti davvero intensi in grado di causare disagi e danni su diverse regioni.

Sarà proprio il vento il fenomeno meteorologico principale di questa ondata di maltempo: la regione più colpita sarà la Sardegna nel corso di questa sera, momento in cui ci aspettiamo raffiche di tempesta fino a 100-110 km/h.

La tramontana si rinforzerà nettamente anche sul resto del centro e del sud nel corso di martedì: tra la notte e la mattina ci aspettiamo raffiche di burrasca forte fino a 85 km/h su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti di burrasca forte o tempesta anche in Toscana e nel Lazio oggi, tra mattina e pomeriggio.

Le correnti turbolente stanno invadendo anche il nord in queste ore, ma tenderanno a scemare rapidamente nel corso della giornata fino ad acquietarsi totalmente martedì.

Di seguito vi mostriamo la probabilità affinchè si manifestino raffiche di vento superiori ai 50 km/h nel corso di martedì. In arancione la possibilità più alta, in giallo possibilità modeste (50-70%):

MALTEMPO MARTEDI' - Oltre al vento intenso ci sarà anche la pioggia, martedì, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Qualche fenomeno sparso residuo anche in Campania, mentre migliorerà gradualmente su Molise e Abruzzo. Sul resto del centro e del nord avremo cieli sereni.

Un po' di neve arriverà sull'Appennino meridionale oltre i 700 metri.

Il vento soffierà in maniera impetuosa per tutta la giornata, ma l'apice è previsto al mattino su tutto il sud. Da martedì sera il vento inizierà molto lentamente a indebolirsi, rimanendo comunque su velocità ragguardevoli (raffiche oltre 60 km/h).

Il vento sarà ancora protagonista nel corso di mercoledì su tutto il sud, mentre tenderà a cessare sulle regioni centrali.