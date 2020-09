Martedi 8 e mercoledi 9 settembre tempo SOLEGGIATO con qualche ROVESCIO sulle Isole

La perturbazione che sta agendo sulle regioni settentrionali evolverà in goccia fredda, sprofondando poco ad ovest della Sardegna nella giornata di martedi 8 settembre. La mappa si riferisce alle ore 13 della giornata in questione.

Sul resto del Continente l'alta pressione non si darà per vinta e cercherà di riconquistare anche parte del nostro Paese. Di conseguenza le condizioni meteo per i prossimi due giorni tenderanno a migliorare a parte qualche isolato disturbo.

La prima mappa mostra la situazione previstra in Italia per la giornata di martedi 8 settembre:

Ecco i piovaschi che frequenteranno la Sicilia e la Sardegna. Si tratterà di fenomeni locali alternati a spazi asciutti e soleggiati.

Al nord la situazione tenderà a migliorare con le ultime nubi al mattino, in via di attenuazione. Sul resto d'Italia il tempo sarà invece buono e anche abbastanza caldo.

Passiamo adesso alla giornata di mercoledi 9 settembre:

A parte qualche nube sulle Alpi e brevi piovaschi sulla Sardegna, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta l'Italia. Farà anche un po' caldo, ma senza raggiungere punte di malessere fisico.

