MARTEDI 27: in arrivo benefiche PIOGGE al nord?

L'azione congiunta di un vortice ciclonico in arrivo da ovest e aria fredda in discesa dal nord Europa potrebbe regalare alcune fasi piovose al nord nel corso della prossima settimana, segnatamente tra martedì 27 e giovedì 29 aprile, così come mostra questa mappa del modello americano:

Un flusso di aria più calda e stabile invaderà invece il meridione, al limite le regioni centrali che sperimenteranno condizioni di variabilità con sporadici fenomeni.



Al nord invece l'apporto piovoso potrebbe risultare più importante, sebbene non siano previsti fenomeni particolarmente persistenti. Oltretutto le probabilità che il peggioramento vada in porto non sono ancora così alte; in pianura non vanno oltre il 40%, mentre le precipitazioni sembrano quasi certe sul settore alpino, come mostra questa mappa prevista per la mattinata di martedì:

Rispetto invece ai fenomeni concreti previsti dal modello americano, ecco una fotografia di quello che potrebbe succedere nella mattinata di martedì 27:

La distribuzione dei fenomeni appare piuttosto irregolare sulla Valpadana, a causa di un flusso più occidentale che sud occidentale, ma sicuramente ci saranno variazioni rispetto all'evoluzione prevista, stante la distanza temporale.

E' comunque indicativo che la previsione di "moderato maltempo" venga riproposta da qualche giorno; questo ci suggerisce che comunque le probabilità di riaprire gli ombrelli, per chi abita al nord, ci sono tutte.