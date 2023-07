Martedi 25 e mercoledi 26 luglio: giornate di INTENSI TEMPORALI, vediamo le aree colpite

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia alle ore 8 di domani mattina, martedi 25 luglio:

Ecco il fronte perturbato adagiato sulle regioni settentrionali, seguito da aria fresca che farà finire il caldo sull'Italia entro la giornata di mercoledi 26 luglio.

Nella giornata di martedi 25 i temporali interesseranno segnatamente il nord, mentre mercoledi scivoleranno più attenuati verso il centro ed in parte verso il meridione, accompagnando le correnti più fresche in ingresso da nord-ovest.

La prima mappa mostra la sommatoria del temporali attesi nella giornata di domani, martedi 25 luglio:

Temporali anche intensi su Lombardia e Triveneto, ma in discesa al mattino verso la Liguria centro-orientale, l'Emilia Romagna e l'alta Toscana. Qualche piovasco o breve temporale potrebbe intervenire anche nelle aree interne del centro nel pomeriggio, per il resto soleggiato e ancora molto caldo al sud e sulla Sicilia. Temperature in calo invece al nord ed in tendenza anche al centro.

Nella giornata di mercoledi 26 luglio i temporali scenderanno al centro e su parte del meridione, anche se più attenuati:

Interessate soprattutto la Romagna, le aree interne della Toscana, le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo con calo termico dignitoso. Sul resto del nord il tempo invece migliorerà stante l'intervento di correnti più secche settentrionali. In serata l'aria fresca raggiungerà anche il sud, facendo finire questa lunga ondata di caldo in loco.

