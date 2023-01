Martedi 17 Gennaio: forte maltempo con venti tempestosi al centro-sud

Si profila un Martedì 17 Gennaio fortemente perturbato sull'Italia. Una vasta area ciclonica legata a una saccatura di aria fredda polare raggiungerà la nostra penisola, che vedrà gli effetti di un marcato gradiente barico che innescherà venti molto intensi dai quadranti sud-occidentali.

La cartina mostra isobare molto ravvicinate per la giornata di Martedì sulle regioni centro-meridionali. Questo significa che avremo venti molti forti dai quadranti sud-occidentali

Avremo dunque condizioni di maltempo con piogge, temporali e venti forti. Fenomeni insistenti e abbondanti su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, dove potranno verificarsi dei nubifragi. Maltempo anche al Nord con piogge e nevicate fino a quote basse (400-200 metri) su Lombardia e Triveneto. Tempo in genere più asciutto su Nord-Ovest (Piemonte, ovest Liguria), Puglia, Calabria, Sicilia.

La criticità maggiore sarà il vento, come detto molto intenso dai quadranti sud-occidentali: le raffiche potranno toccare diffusamente i 70-90 km/h sulle regioni del centro-sud. Localmente punte di 100-120 km/h sui settori tirrenici e sulle zone interne a ridosso della fascia appenninica.