Martedì possibili SPRUZZATE di NEVE fino in pianura su alcune regioni

L'aria fredda attesa da giorni sta travasando in queste ore sul nord Italia, determinando rovesci anche nevosi a bassa quota sul nord-est. Tra lunedi 12 e martedi 13 dicembre la massa d'aria fredda avrà raggiunto tutto il nord Italia e parte delle regioni centrali, mentre il sud e le Isole saranno escluse da questo abbraccio invernale.

Nella giornata di martedi 13 dicembre, un fronte atlantico animato da aria umida, interesserà l'Italia. Lo scorrimento dell'aria più mite sopra un cuscino freddo che si sarà nel frattempo formato in Valpadana, potrebbe determinare spruzzate di neve fino in pianura su alcuni settori dell'Italia settentrionale. La previsione non è ancora certa, poichè non tutti i modelli sono concordi e questo ve lo segnaliamo per correttezza.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia nella giornata di martedi 13 dicembre:

Tra Liguria, basso Piemonte, bassa Lombardia, forse basso Veneto e soprattutto Emilia Romagna saranno possibili spruzzate di neve fino al piano. Si tratterà solo di deboli nevicate bagnate, non di nevicate intense.

Nevicate più intense si verificheranno invece sulle Alpi più occidentali, fino a fondovalle, specie in alta Valle d'Aosta.

Qualche nevicata cadrà anche sopra i 400-700 metri sulla Toscana e 700-1.000 metri in prossimità dell'Appennino centrale. Rovesci di pioggia invece sulla Sicilia e sulla Sardegna.

Temperature davvero molto basse in pieno giorno al nord e nelle aree interne del centro. Ecco i valori previsti alle ore 14 di martedi 13 dicembre:

Al nord temperature massime sotto i 5° con possibile giornata di gelo nelle vallate dell'Appennino Ligure e Tosco-Emiliano. Temperature molto basse anche nelle aree interne dell'Italia centrale, più miti i valori lungo le coste del meridione, sulla Sicilia e il sud della Sardegna.

