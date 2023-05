MartedÃ¬ 2 Maggio con forte maltempo in Sicilia e Calabria: rischio di FENOMENI VIOLENTI

Il vortice ciclonico responsabile del maltempo di oggi 1 Maggio, continuerà a interessare l'Italia anche nella giornata di Martedì 2, spostando leggermente più a Sud il suo centro di bassa pressione.

Il tempo sarà quindi instabile e perturbato soprattutto sulle regioni centro-meridionali e la Sicilia e la Calabria sarannole regioni più colpite.

Nella mappa Moloch Ecmwf, rischio di fenomeni intensi e nubifragi sulla Sicilia nord-orientale e Calabria domani 2 Maggio:

Come vediamo dalla mappa qui esposta, precipitazioni anche abbondanti interesseranno l'area centro-orientale dell'Isola e sarà soprattutto il settore nord-orientale a ricevere i maggiori accumuli di pioggia, stimati anche fra i 60-100 millimetri nell'arco delle 24 ore (ma potranno localmente essere superiori).

I fenomeni, inoltre, assumeranno carattere temporalesco, quindi saranno associati a frequenti fulminazioni, colpi di vento e grandinate (in genere di piccola o media taglia). Probabile la formazione di un sistema temporalesco semi-stazionario fra messinese e nord catanese fra mattinata e tardo pomeriggio che potrebbe insistere quindi per diverse ore sulle stesse zone apportando disagi e criticità.