Maltempo verso il Meridione, intensi temporali e nubifragi a breve su Napoli

La bassa pressione che in nottata ha preso vita nell'alto Tirreno si sta pian piano muovendo verso il sud Italia dove comporterà un graduale peggioramento del tempo nelle prossime ore.

Dopo le nevicate diffuse in pianura al nord, si è sviluppata un'intensa "linea temporalesca" caratterizzata da temporali estesi e forti piogge. Questo ammasso di temporali è originato dall'aria fredda artica che si incontra con il più caldo vento di scirocco (che proprio in queste ore sta soffiando sulle regioni meridionali). L'umido e meno freddo vento di scirocco confluisce sull'aria più fredda ed ecco che sfocia in questi intensi temporali ben evidenti anche dal radar.

Piogge e temporali hanno colpito soprattutto il Lazio nel pomeriggio, mentre in questi minuti tocca al casertano fare i conti con fenomeni particolarmente intensi. Il fronte temporalesco si muove gradualmente verso sud, pertanto a breve coinvolgerà anche la Campania centrale e la zona di Napoli: qui ci aspettiamo forti rovesci e locali nubifragi, con accumuli di pioggia superiori ai 30 mm. Il maltempo durerà per quasi tutta la sera su Napoli e probabilmente si protrarrà a intermittenza anche alle ore notturne. Attenzione ai fenomeni intensi, che potrebbero generare disagi e allagamenti.

Tra notte e domani mattina i temporali colpiranno con notevole intensità anche il salernitano e tutto il Cilento, dopodichè transiteranno anche su Basilicata, Puglia e Calabria. Maltempo atteso domani anche in Sicilia, mentre avremo un graduale miglioramento sul resto d'Italia (momentaneo).