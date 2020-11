MALTEMPO vero e proprio sul finire della seconda decade novembrina?

Facciamo un balzo in avanti arrivando al termine della seconda decade di novembre. Siamo ovviamente consapevoli che si tratti di un volo pindarico vista la distanza previsionale molto impervia.

Il modello americano nel suo scenario ufficiale mostra un corposo peggioramento che dovrebbe divenire realtà sulla nostra Penisola tra mercoledi 18 e giovedi 19 novembre.

Ne diamo cenno già oggi per avallare la tesi dell'alta pressione che non sembra presentarsi solida sull'Italia nemmeno a lungo termine.

Ecco la mappa estrapolata dal modello americano per la giornata di giovedi 19 novembre:

La cartina è postata per puro scopo indicativo; non deve quindi essere letta come una previsione in senso stretto, ma solo come una tendenza.

Si nota una vistosa ondulazione della corrente a getto che ospiterà un intenso sistema frontale in seno ad una saccatura piuttosto spigolosa in ingresso sul Mediterraneo. La formazione di una depressione sul golfo ligure sarà scontata con l'innesco di fenomeni anche intensi prima al centro-nord, poi anche al sud e sulle Isole.

Tanta neve cadrebbe sulle Alpi anche se a quote non eccessivamente basse; la corrente portante infatti resterà sud-occidentale, quindi mite.

