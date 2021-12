MALTEMPO: venerdi nuova perturbazione con PIOGGIA e NEVE su diverse regioni

Che via-vai di perturbazioni sulla nostra Penisola! Dopo il fronte che tra oggi e domani attraverserà l'Italia, un altro a stretto giro si presenterà nella giornata di venerdi, colpendo soprattutto il nord-est e il centro-sud.

La neve questa volta si farà vedere sulle Pianure di Emilia Romagna e basso Veneto ed a quote basse sulle regioni centrali. Il nord-ovest resterà un po' ai margini e non dovrebbe avere fenomeni di rilievo.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Europa sul finire della giornata di venerdi 10 dicembre:

Ecco la nuova perturbazione in azione sul nostro Paese. Si formerà una depressione sul Golfo Ligure, in movimento abbastanza rapido verso levante in direzione del centro Italia.

Dal punto di vista delle precipitazioni, ecco la sommatoria attesa per l'intera giornata di venerdi 10 dicembre:

La neve potrebbe raggiungere le pianure dell'Emilia Romagna e del basso Veneto. 300 metri la quota neve sull'Appennino settentrionale, 500 metri su quello centrale e 700-800 metri su quello meridionale. Altrove avremo rovesci di pioggia e locali temporali in un contesto ventoso e freddo.

Il nord-ovest, come anticipato, verrà interessato poco dai fenomeni ed avrà subito delle schiarite.