MALTEMPO: venerdì PAZZO sull'Italia: pioggia, vento e molta neve sulle Alpi

Ecco l'intensa perturbazione atlantica che nella serata di venerdi 22 gennaio si adagerà sulle regioni settentrionali:

Sarà collegata ad un centro motore situato in prossimità della Scandinavia. Una depressione secondaria si formerà tra il Mar Ligure e il nord Italia, segno che la perturbazione tenderà a rallentare quando raggiungerà le nostre zone. Tutto ciò favorirà condizioni di tempo perturbato specie al nord, lungo il Tirreno, le aree interne e la Sardegna occidentale.

Arriveranno abbondanti nevicate sulle Alpi, mentre sulle pianure e a quote basse questa volta prevarrà la pioggia anche al nord.

Ecco il "venerdi pazzo" degli italiani. Quella che vedete è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di venerdi 22 gennaio in Italia secondo il modello europeo.

Si nota un ventaglio di miti correnti meridionali (da sud o sud-ovest) che abbraccerà tutta l'Italia.

Le regioni del versante adriatico, compresa la Romagna si troveranno sottovento a questo flusso ed avranno scarsi fenomeni. Fenomeni poco probabili anche all'estremo sud, sulla Sicilia e la Sardegna orientale.

Su tutte le altre regioni avremo condizioni di maltempo, in modo particolare al nord, lungo il Tirreno e nelle aree interne in genere. Abbondanti nevicate su tutto l'arco alpino, in modo particolare sul settore centro-orientale. Quota neve variabile dagli 800-900 metri dei settori più occidentali fino a 1100-1200 metri piu ad est.

Peggiorerà anche lo stato del mare con rischio di mareggiate lungo le coste del Tirreno e sulla Liguria; temperature inizialmente miti, poi in calo al sopraggiungere del fronte freddo.

