MALTEMPO: tutte le PIOGGE e i TEMPORALI di lunedi 31 agosto in Italia

Una vistosa circolazione di bassa pressione, coinvolge lo stivale italiano, prolungando una lunga fase di maltempo che sarà destinata a tenerci compagnia almeno ancora per un altro paio di giorni. Nelle prossime ore i modelli identificano lo sviluppo di un nuovo corpo nuvoloso che prenderà corpo lungo il lato ascendente di tale circolazione. A farne le spese saranno soprattutto le regioni dell'Italia centrale, dove a partire dalla prossima notte il corpo nuvoloso porterà delle precipitazioni in arrivo dapprima sulla Sardegna, poi domattina in rapida espansione verso Toscana, Lazio, Campania, Umbria, Marche, Abruzzo. Tra la tarda mattinata ed il pomeriggio di lunedì, qualche precipitazione si spingerà anche verso le regioni del nord-est, mentre il cuore più fresco della depressione si porterà a ridosso delle regioni di nord-ovest, anticipando un successivo miglioramento del tempo. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano nella mattinata di domani:

Tra la tarda mattinata e la serata di lunedì, come detto ci sarà una ripresa dell'instabilità anche sulle regioni del nord, special modo sull'angolo nord-orientale, con fenomeni anche di una certa consistenza sul Veneto e sul Friuli. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano nel pomeriggio di lunedì:

Rimane da segnalare una diminuzione della temperatura che entro domani si farà sentire anche sulle regioni del centro ed in misura minore su quelle meridionali, con rinforzi di Libeccio e sensazione di refrigerio. La lunga fase di instabilità dovrebbe concludersi tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre e le ultime regioni ad uscirne saranno quelle meridionali.