MALTEMPO: tra venerdì e sabato nuova PERTURBAZIONE sull'Italia

Il maltempo allenterà un po' la presa sull'Italia nei prossimi giorni, ma non se ne andrà del tutto. Il flusso nord atlantico che ha portato tanta pioggia e neve sui rilievi dell'Italia settentrionale perderà un po' di smalto, ma sarà ancora in grado di inviare un'ultima perturbazione che ci interesserà tra venerdi e sabato. Si tratterà di un corpo nuvoloso moderato che comunque porterà altre precipitazioni in sede italica.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia durante la giornata di venerdi 11 dicembre:

Come notate, non avremo un tappeto di pioggia compatto. Piogge cadranno tra la Liguria e la bassa pianura con neve sopra i 500-700 metri. Questa volta l'arco alpino dovrebbe essere scarsamente interessato dai fenomeni ed avrà nevicate deboli.

Piogge piuttosto intense cadranno tra la Campania e la Calabria Tirrenica, nonchè sulla Sardegna occidentale. Su tutte le altre regioni avremo un tempo variabile, ma con scarse velleità piovose o nevose.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di sabato 12 dicembre:

Le piogge saranno presenti lungo il versante tirrenico, dalla Toscana fino alla Calabria. Un po' di neve cadrà sull'Appennino settentrionale oltre gli 800-1000 metri. Qualche pioggia anche sulle Marche e pioviggini sparse sulle pianure del nord, senza nevicate importanti in sede alpina.

Farà piuttosto freddo al nord, mentre al centro e al sud avremo un clima decisamente più mite.

