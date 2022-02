MALTEMPO: tra venerdì 25 e sabato 26 torna la NEVE a BASSA QUOTA su alcune regioni; vi diciamo quali

Mercoledi e giovedi segneranno sull'Italia il temporaneo ritorno dell'alta pressione. A seguire una nuova perturbazione a carattere freddo potrebbe gettarsi nel Mediterraneo formando una depressione che dal Golfo Ligure si sposterà prima verso il centro e poi al meridione.

Questa perturbazione sarà accompagnata da aria fredda che si farà sentire sull'Italia segnatamente nel prossimo week-end. Manca ancora tempo, di conseguenza prendete il tutto come una probabile linea di tendenza e non una previsione in senso stretto.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 25 febbraio:

La perturbazione in oggetto porterà precipitazioni tra il nord-est, la Toscana e la Liguria, anche a carattere di rovescio. La quota neve inizialmente sarà sopra i 1000 metri, ma in rapido calo fino a 700 metri sull'Appennino Ligure e 1000 metri su quello centro-settentrionale. Neve anche sulle Alpi centro-orientali sopra i 500 metri. Le altre regioni saranno ancora in attesa.

Nella giornata di sabato 26 febbraio, la formazione di una depressione sulle regioni centrali darà luogo a maltempo su diverse regioni. Ecco la sommatoria delle precipitazioni estrapolata oggi per la giornata suddetta:

Maltempo sull'Emilia Romagna, al centro, sulla Campania, il Molise e la Puglia Garganica con rovesci anche a sfondo temporalesco soprattutto nel Lazio. Quota neve molto bassa sulla pianura emiliana, 200 metri, ma in esaurimento in giornata.

Tra i 500 e i 700 metri la quota neve sull'Appennino centro-settentrionale, 800-1000 metri su quello meridionale, ma con quota neve in successivo calo. Il resto del meridione sarà ancora in attesa, mentre sul restante settentrione il tempo sarà già migliorato.

Venti in rinforzo con impostazione settentrionale, temperature in calo specie al nord e al centro.

