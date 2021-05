MALTEMPO tra sabato 22 e domenica 23 sull'Italia? Quanto è CREDIBILE?

Tra mercoledi 19 e venerdi 21 maggio viene confermata un po' di alta pressione sull'Italia, che oltre ad una pausa dei fenomeni, determinerà anche un po' di caldo sulle Isole e al sud. Nulla di eccezionale in quanto su gran parte della Penisola le temperature non dovrebbero superare la media prevista per questo periodo.

A seguire, le mappe mostrano un fronte da nord-ovest che potrebbe scivolare sulla "pancia" dell'alta pressione delle Azzorre ed arrivare sull'Italia tra sabato 22 e domenica 23 maggio, determinando un forte peggioramento ad iniziare dal nord.

Lo scenario ufficiale del modello americano mostra un ingresso perturbato deciso sul nord Italia nella giornata di sabato 22 maggio; ecco la mappa:

Il maltempo dalle regioni settentrionali si estenderebbe poi al centro e al meridione stante il coricamento dell'alta pressione sull'Europa occidentale.

E' credibile questa evoluzione? Per rispondere a questa domanda, esaminiamo la media degli scenari del modello americano estrapolata sempre per sabato 22 maggio.

Seppur con toni piu edulcorati, la media americana mostra qualcosa per il periodo in questione, sottoforma di un'ansa depressionaria che dalle regioni settentrionali si estenderebbe poi al resto d'Italia. Notate anche la posizione dell'alta pressione, abbastanza defilata ad ovest che permetterebbe lo scivolo del suddetto nucleo perturbato verso l'Italia.

Non ci basta! Oltre a ciò, analizziamo anche la media degli scenari del modello europeo prevista per sabato 22 maggio:

Anche la media degli scenari europea fiuta qualcosa, ma non si sbilancia verso un affondo ben definito e deciso!

MORALE: e' assai probabile che tra sabato 22 e domenica 23 maggio una perturbazione da nord-ovest possa visitare l'Italia, ma per il momento non si conosce ne la sua intensità, ne il suo grado di penetrazione sull'Italia. Bisognerà ancora aspettare per valutare se effettivamente il fronte avrà un taglio ficcante come mostrato dallo scenario ufficiale americano oppure si limiterà ad una toccata e fuga.

Restate quindi sintonizzati su MeteoLive!

