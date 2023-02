MALTEMPO: tra martedÃ¬ e mercoledÃ¬ occasione per PIOGGE e NEVICATE su molte regioni

In bella mostra la depressione nei pressi della Sardegna che sarà la protagonista del tempo per gran parte della settimana prossima. Si tratta di un'analisi sinottica valida per la notte tra martedi 28 febbraio e mercoledi 1 marzo.

Con questa situazione, il maltempo dovrebbe abbracciare gran parte d'Italia, specie il centro e il meridione. La seconda mappa mostra infatti la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 28 febbraio, ultimo giorno dell'inverno meteorologico:

Piogge e rovesci sulle due Isole Maggiori, ma con estensioni anche al settore centro-meridionale peninsulare. Rovesci forti tra la Corsica e la Sardegna settentrionale ed a carattere nevoso sull'Appennino centrale sopra i 500-800 metri. Più asciutto il tempo al nord a parte qualche precipitazione al nord-ovest, nevosa a quote anche molto basse, ma cose di poco conto.

Ancora clima piuttosto freddo al nord e su parte del centro, molto mite invece al sud e sulle Isole.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 1 marzo, primo giorno della primavera meteorologica:

Maltempo su quasi tutta l'Italia ad eccezione delle estreme regioni settentrionali e meridionali, Sicilia compresa. Rovesci forti in Adriatico e sulla Corsica. Neve sopra i 600 metri sull'Appennino settentrionale, 800-1000 metri su quello centrale. Piogge sparse sul resto del territorio, in genere di moderata intensità.

