MALTEMPO: tra domenica 8 e lunedi 9 gennaio FORTE PERTURBAZIONE sull'Italia

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Europa nella notte tra domenica 8 e lunedi 9 gennaio:

Ecco la perturbazione in piena azione sulle regioni centro-settentrionali e guidata da un minimo barico molto profondo posizionato sulla Scozia. Il sistema frontale sarà intenso, ma veloce e determinerà piogge anche intense soprattutto sui settori di ponente.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 8 gennaio:

Piogge e rovesci intensi sulla Liguria centro-orientale e nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1200-1300 metri. Piogge su quasi tutto il nord ad eccezione del Piemonte occidentale e della Romagna. Rovesci in arrivo nell'arco della giornata anche su Toscana, Umbria, occidentale, ovest Sardegna, Lazio e Campania. Su tutte le altre regioni tempo asciutto ed in parte anche soleggiato specie al sud.

Temperature molto miti al centro e al sud, un po' freddo invece al nord.

Queste invece sono le precipitazioni attese in Italia nella giornata di lunedi 9 gennaio:

Il maltempo si sposterà al centro e al sud, mentre al nord la situazione dovrebbe migliorare ad iniziare da ovest. Piogge e rovesci intensi tra basso Lazio, Campania e Calabria Tirrenica, ma piogge sparse saranno possibili su tutto il centro-sud, animate da forti venti in prevalenza occidentali. Temperature in calo e mari in condizioni non ottimali, specie i bacini di ponente e prospicienti la Sardegna.

