MALTEMPO: tanta PIOGGIA in arrivo sull'Italia nei prossimi 10 giorni; quali aree saranno a RISCHIO?

Non è finita! Il maltempo è pronto a lanciare un'altra offensiva sull'Italia ad iniziare già dalla giornata di domani sulla Sardegna e al nord-ovest. Per tranquillizzare le popolazioni colpite dal disastro, diciamo che questa volta le piogge dovrebbero in parte "graziare" l'Emilia Romagna, anche se qualche precipitazione non sarà esclusa, ma soprattutto sulla parte occidentale della regione, non nelle zone alluvionate.

Facciamo parlare le mappe: la prima è il modello americano e mostra la sommatoria delle precipitazioni che avverranno in Italia nei prossimi 10 giorni. Ricordiamo che i millimetri di pioggia nella mappa hanno valore puramente indicativo e non devono essere presi come oro colato.

Sotto torchio, secondo questo elaborato, il Piemonte occidentale e la zona dell'Etna, in Sicilia, dove si stimano 160mm di pioggia; 140mm potrebbero cadere sulla Sardegna orientale e sull'alto Piemonte/bassa Valle d'Aosta, mentre un centinaio di millimetri potrebbero cadere nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale.

La seconda mappa mostra invece gli accumuli previsti in Italia per i prossimi 10 giorni, ma secondo il modello europeo:

Rispetto all'elaborato americano, gli accumuli previsti risultano molto inferiori al sud, tra i 70 e gli 80mm. Un centinaio di millimetri sono previsti sulla Sardegna orientale e le aree interne del centro, mentre a rischiare piogge davvero copiose sarà il Piemonte sud-occidentale con ben 240mm di pioggia!

Chi avrà ragione? E' una domanda dalla non facile risposta. Probabilmente si andrà verso un giusto mezzo tra i due elaborati, anche se spesso la natura non ragiona per giusti mezzi, ma per estremi! Vedremo...

