Maltempo sulla costa romana: alberi abbattuti e case danneggiate a Fregene

Il maltempo torna a colpire il Lazio e in particolar modo la fascia costiera, sferzata nelle ultime ore da venti superiori ai 70-80 km/h.



A Fregene, frazione di Fiumicino, le violenti raffiche di vento hanno causato numerosi danni: abbattute decine di alberi e piante, danneggiati alcuni tetti e coperture di abitazioni e alcuni stabilimenti.



Poco prima delle 8 di oggi sono caduti tre grossi pini, uno dei quali su via Castellammare, la strada principale di Fregene. Gli altri due sono caduti poco lontano e uno all'interno del giardino di una villa, causando danni a recinzioni e siepi. Inoltre, stando a quanto si apprende, il vento ha divelto il tetto di un garage e danneggiato quello di una casa.



Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile che stanno mettendo in sicurezza le alberature e le strutture, oltre ai carabinieri e all'assessore all'Ambiente di Fiumicino, Stefano Costa, che sta monitorando la situazione sul territorio e ha pubblicato anche un video su Facebook.