MALTEMPO su diverse aree d'Italia; arriverà anche un po' di FREDDO

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar che mostra le aree dove attualmente sta piovendo in Italia:

Le piogge più intense stanno interessando la Sardegna e il centro Italia, segnatamente il Lazio. Gli ultimi rovesci sono presenti sul Friuli e qualche pioggia anche al sud. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà ulteriormente a levante richiamando un po' di aria fredda da nord sull'Italia. Di conseguenza, la quota neve in Appennino dovrebbe calare, anche se resterà a quote di media montagna.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 6 e le 13 di oggi, lunedi 9 gennaio:

Maltempo con piogge anche intense e rovesci tra il Lazio, la Campania e la Calabria Tirrenica. Rovesci anche sul Friuli, Sardegna e Sicilia. Piovaschi anche sulla Toscana, per il resto tempo asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 13 e le 19 di oggi, lunedi 9 gennaio:

Ancora rovesci anche intensi tra basso Lazio, Campania e Calabria Tirrenica. Rovesci anche su Friuli e Sicilia, piovaschi tra Toscana ed Emilia Romagna, per il resto tempo asciutto.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 19 e le 00 su martedi 10 gennaio:

Piovaschi sulla Sardegna e nelle aree interne del centro, qui con quota neve in calo fino a 1200-1400 metri. Rovesci anche tra il sud della Calabria e il nord della Sicilia, per il resto tempo asciutto.

Per tutta la giornata, attenzione ai venti forti ed ai mari in condizioni non ottimali. Miglioramento sensibile della qualità dell'aria nelle città.

Infine, questa è la tendenza per domani, martedi 10 gennaio:

Correnti settentrionali sull'Italia introdurranno un calo termico specie al centro e al sud dove si avranno rovesci. Qualche nevicata sull'Appennino meridionale sopra gli 800-1000 metri. Venti forti da nord ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località